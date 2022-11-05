iPhone 13 стал первым айфоном, который индийцы сметали с прилавков

В течение квартала доля Apple на рынке смартфонов в стране стала самой высокой за всю историю. Так iPhone 13 стал первым айфоном, возглавившим продажи смартфонов в Индии за квартал. В премиальном сегменте (выше 30 000 рупий) Apple лидировала по поставкам устройств, заняв 40%.

Xiaomi продолжила лидировать на индийском рынке, однако компания столкнулась с падением на 19% в годовом исчислении. Согласно отчёту, это связано со слабым потребительским спросом на недорогие смартфоны. Samsung заняла второе место в третьем квартале 2022 года и стала единственным брендом в пятёрке лидеров, зафиксировавшим ежегодный рост.

Vivo заняла третье место, за ней следуют Realme и OPPO.