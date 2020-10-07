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Вчера 20:13
iPhone 13 так и не избавится от «чёлки»
Но она станет меньше
Известный инсайдер Ice Universe поделился сведениями о дизайне будущего iPhone 13. Если верить этой информации, смартфон так и не избавится от «чёлки», но она будет короче, чем у iPhone 12.
Инсайдер даже опубликовал схематичный рисунок будущего выреза под фронтальную систему камер. По нему можно сделать вывод, что «чёлка» будет не только короче, и но и уже. По идее, она должна будет меньше бросаться в глаза.
Ice Universe
Ранее ходили слухи, что изменения в дизайне выреза коснутся iPhone 12. Однако, похоже, что это сдвинулось ещё на год. Есть, впрочем, предположения, что 5,4-дюймовый iPhone 12 mini может быть единственной моделью в линейке 2020 года, которая получит более узкую «чёлку».
Напомним, презентация новых смартфонов Apple назначена на 13 октября 2020 года.