iPhone 14 еще не показали, а производству уже не хватает экранов и памяти

Как отмечает издание MyDrivers, самой главной проблемой Apple на данный момент является оперативная память. Все дело в том, что Samsung испытывает проблемы с массовым производством, что затрудняет поставки. С экранами, которые поставляет LG, тоже не все так гладко, но, как сообщают эксперты, это не сильно повлияет на предстоящее производство iPhone 14, поскольку другие поставщики смогут заполнить пробелы в поставках.

Если говорить об оперативной памяти LPDDR5, то Samsung является практически единственным поставщиком на третий квартал этого года, сообщает MyDrivers. Это значит, что компании придется потрудиться, дабы удовлетворить возросший спрос на производство iPhone 14 Pro. Другие поставщики - Micron и SK Hynix - смогут начать поставки не раньше четвертого квартала этого года, поскольку первая из них поздно начала сертификацию, а вторая испытывает проблемы с качеством.