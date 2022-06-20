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iPhone 14 ещё не вышли, а в России уже предложили их версии с «икрой и водкой»

Caviar обыгрывает собственное название
«Для настоящих гурманов» — под таким лозунгом Caviar представила новую коллекцию кастомизированных iPhone 14 (которые ещё даже не вышли). Дизайн смартфонов вдохновлён икрой и водкой, а ещё в подарок при покупке можно получить дорогой алкоголь.
iPhone 14 ещё не вышли, а в России уже предложили их версии с «икрой и водкой»

В коллекции представлены четыре модели. Первая — Black Caviar, как можно догадаться, вдохновлена чёрной икрой. В Caviar говорят, что эти айфоны «пронизаны духом русской эстетики». Корпус модели сделан из ударопрочного чёрного титана, который декорирован рельефным узором, имитирующим зернистую текстуру икры.

Black Caviar

Black Caviar

Caviar

Вторая модель Ice Vodka, здесь тоже не нужно пояснять, в честь чего она сделана. Утверждается, что в смартфоне используется натуральная кожа рыбы насыщенного синего цвета.

Ice Vodka

Ice Vodka

Caviar

Третья модель вдохновлена другим сочетанием — икра и игристое. iPhone Champagne Rose декорирован узорчатой рамкой из ударопрочного титана.

Champagne Rose

Champagne Rose

Caviar

Самая дорогая модель серии — Gold Champagne Crystal. Она объединила в себе золото, перламутр, экзотическую кожу ската золотого цвета. Первые пять покупателей получат в подарок Beluga или Moët & Chandon в подарок.

Gold Champagne Crystal

Gold Champagne Crystal

Caviar

Цена на лимитированные смартфоны начинаются с 429 тысяч рублей и заканчиваются 1 020 000 рублей.

Источник:Caviar
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#Россия
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#Caviar
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#iPhone 14
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