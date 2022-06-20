iPhone 14 ещё не вышли, а в России уже предложили их версии с «икрой и водкой»

Caviar обыгрывает собственное название

«Для настоящих гурманов» — под таким лозунгом Caviar представила новую коллекцию кастомизированных iPhone 14 (которые ещё даже не вышли). Дизайн смартфонов вдохновлён икрой и водкой, а ещё в подарок при покупке можно получить дорогой алкоголь.