iPhone 14 ещё не вышли, а в России уже предложили их версии с «икрой и водкой»Caviar обыгрывает собственное название
В коллекции представлены четыре модели. Первая — Black Caviar, как можно догадаться, вдохновлена чёрной икрой. В Caviar говорят, что эти айфоны «пронизаны духом русской эстетики». Корпус модели сделан из ударопрочного чёрного титана, который декорирован рельефным узором, имитирующим зернистую текстуру икры.
Caviar
Вторая модель Ice Vodka, здесь тоже не нужно пояснять, в честь чего она сделана. Утверждается, что в смартфоне используется натуральная кожа рыбы насыщенного синего цвета.
Caviar
Третья модель вдохновлена другим сочетанием — икра и игристое. iPhone Champagne Rose декорирован узорчатой рамкой из ударопрочного титана.
Caviar
Самая дорогая модель серии — Gold Champagne Crystal. Она объединила в себе золото, перламутр, экзотическую кожу ската золотого цвета. Первые пять покупателей получат в подарок Beluga или Moët & Chandon в подарок.
Caviar
Цена на лимитированные смартфоны начинаются с 429 тысяч рублей и заканчиваются 1 020 000 рублей.