iPhone 14 и iPhone SE больше не купить в большинстве стран ЕС

В iPhone 14 и iPhone SE 3 используется разъем Lightning разработки самой Apple, который не соответствует новым требованиям ЕС. Последние модели Apple, включая iPhone 15, перешли на USB-C, как и многие аксессуары компании.

iPhone 14, выпущенный в 2022 году, получил незначительные аппаратные обновления по сравнению с iPhone 13, а iPhone SE 3, выпущенный в 2022 году, ещё и получил дизайн iPhone 8.

Великобритании это не касается, так как она больше не является частью ЕС.