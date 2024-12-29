Опубликовано 29 декабря 2024, 12:451 мин.
iPhone 14 и iPhone SE больше не купить в большинстве стран ЕС«It's over» ©
Apple прекратила продажи iPhone 14 и iPhone SE в большинстве стран ЕС в связи с новым законодательством, требующим, чтобы все смартфоны были оснащены портом USB-C. С 28 декабря эти модели больше не продаются в таких странах, как Германия, Франция, Испания, Италия и Португалия.
В iPhone 14 и iPhone SE 3 используется разъем Lightning разработки самой Apple, который не соответствует новым требованиям ЕС. Последние модели Apple, включая iPhone 15, перешли на USB-C, как и многие аксессуары компании.
iPhone 14, выпущенный в 2022 году, получил незначительные аппаратные обновления по сравнению с iPhone 13, а iPhone SE 3, выпущенный в 2022 году, ещё и получил дизайн iPhone 8.
Великобритании это не касается, так как она больше не является частью ЕС.