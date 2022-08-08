iPhone 14 могут представить раньше обычного

Компания из Купертино обычно представляет новые iPhone во второй вторник сентября. В прошлом году она состоялась 14 сентября, а позапрошлом — 15 сентября.

По словам инсайдера Макса Вайнбаха (Max Weinbach), в 2022 году мероприятие Apple может состояться 6 сентября, то есть на неделю раньше обычного. В продажу iPhone 14 поступят уже 16 сентября. Вайнбах, впрочем, уточнил, что он не уверен в этой информации на 100%.