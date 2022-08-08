iPhone 14 могут представить раньше обычного

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iPhone 14 могут представить раньше обычногоИ продажи, соответственно, тоже начнутся раньше
Сегодня стало известно, что осенняя презентация Apple снова будет проводиться только онлайн. Компания, как утверждается, уже начала записывать соответствующий ролик. Есть сведения, что Apple покажет его раньше, чем обычно.
Компания из Купертино обычно представляет новые iPhone во второй вторник сентября. В прошлом году она состоялась 14 сентября, а позапрошлом — 15 сентября.
По словам инсайдера Макса Вайнбаха (Max Weinbach), в 2022 году мероприятие Apple может состояться 6 сентября, то есть на неделю раньше обычного. В продажу iPhone 14 поступят уже 16 сентября. Вайнбах, впрочем, уточнил, что он не уверен в этой информации на 100%.