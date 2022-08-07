iPhone 14 наконец-то догонит бюджетные китайские смартфоны по мощности зарядки

Таким образом, айфоны догонят по мощности зарядки бюджетные китайские смартфоны, например, Xiaomi Redmi Note 11 с 33 Вт при цене от 15 тысяч рублей.

По информации инсайдера, новые смартфоны Apple будут заряжаться с максимальной скоростью в течение первой части цикла зарядки, а затем мощность будет снижаться до 25-27 Вт, в зависимости от температуры. Информатор также отметил, что беспроводная зарядка останется прежней — не превысит 15 Вт.