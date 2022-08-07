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iPhone 14 наконец-то догонит бюджетные китайские смартфоны по мощности зарядки

20 Вт надоели
До сих пор максимальной реальной поддерживаемой мощностью зарядки для айфонов была 26-27 Вт у iPhone 13 Pro Max. Остальные довольствовались около 20 Вт. Теперь же источники сообщили, что новые iPhone 14 будут поддерживать 30 Вт.
iPhone 14 наконец-то догонит бюджетные китайские смартфоны по мощности зарядки

Таким образом, айфоны догонят по мощности зарядки бюджетные китайские смартфоны, например, Xiaomi Redmi Note 11 с 33 Вт при цене от 15 тысяч рублей.

По информации инсайдера, новые смартфоны Apple будут заряжаться с максимальной скоростью в течение первой части цикла зарядки, а затем мощность будет снижаться до 25-27 Вт, в зависимости от температуры. Информатор также отметил, что беспроводная зарядка останется прежней — не превысит 15 Вт.

Источник:BGR
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#зарядка
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