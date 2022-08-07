iPhone 14 наконец-то догонит бюджетные китайские смартфоны по мощности зарядки

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iPhone 14 наконец-то догонит бюджетные китайские смартфоны по мощности зарядки20 Вт надоели
До сих пор максимальной реальной поддерживаемой мощностью зарядки для айфонов была 26-27 Вт у iPhone 13 Pro Max. Остальные довольствовались около 20 Вт. Теперь же источники сообщили, что новые iPhone 14 будут поддерживать 30 Вт.
Таким образом, айфоны догонят по мощности зарядки бюджетные китайские смартфоны, например, Xiaomi Redmi Note 11 с 33 Вт при цене от 15 тысяч рублей.
По информации инсайдера, новые смартфоны Apple будут заряжаться с максимальной скоростью в течение первой части цикла зарядки, а затем мощность будет снижаться до 25-27 Вт, в зависимости от температуры. Информатор также отметил, что беспроводная зарядка останется прежней — не превысит 15 Вт.