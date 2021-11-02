iPhone 14 не получит самый продвинутый процессор

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iPhone 14 не получит самый продвинутый процессорИз-за задержек у TSMC
Источники сообщили, что тайваньский производитель процессоров TSMC испытывает трудности в переходе на 3-нм техпроцесс. Именно по такой схеме должны были производиться чипсеты для будущих iPhone 14. Возникла вероятность, что смартфоны Apple так и не получат продвинутый процессор.
Процессор A15 в iPhone 13 производится по 5-нм техпроцессу. Если бы для iPhone 14 изготовили новые 3-нм чипы, Apple смогла бы повысить мощность и энергоёмкость устройств без значительного увеличения их размера.
К сожалению, надежды компании могут не сбыться. При этом, несмотря на задержки, TSMC всё равно должна первой выпустить 3-нм чипы, опередив других производителей микросхем, таких как Intel и Qualcomm. Однако случится это, видимо, не в 2022 году.
Источник: 9to5mac