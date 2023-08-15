iPhone 14 обогнал Android-телефоны, став самым продаваемым смартфоном с AMOLED-дисплеем

Согласно данным, этот 6,1-дюймовый смартфон занял 15,3% рынка по доходам. Статистика, предоставленная Display Supply Chain Consultants, показывает, что прошлый квартал текущего года был на 4% лучше предыдущего и вырос на 1% по сравнению с прошлым годом по поставкам OLED-смартфонов.

Apple, как и ожидалось, заняла первое место во II квартале с долей 32%, хотя данный показатель упал с 39% в I квартале из-за замедления роста моделей iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

На втором месте расположилась Samsung с долей 23%, что также меньше, чем 26% в предыдущем квартале.

Что касается отдельных смартфонов, iPhone 13 стал вторым по популярности OLED-смартфоном во втором квартале с долей 11,1%. Он едва обогнал iPhone 14 Pro Max с долей 10,7% и iPhone 14 Pro с долей 9,2%.