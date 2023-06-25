iPhone 14 обвинили в 5-кратном увеличении числа ложных вызовов экстренных служб на фестивале«Лучше перебдеть чем недобдеть»
Функция обнаружения падения Apple, используемая в iPhone 14 и Apple Watch, вызвала всплеск ложных вызовов 911 на музыкальном фестивале Bonnaroo в Теннесси. Сообщается, что количество ложных вызовов экстренных служб в этом году было в пять раз больше по сравнению с предыдущими годами.
Функция, предназначенная для обнаружения несчастных случаев и автоматического вызова экстренных служб, сработала из-за того, что посетители фестиваля танцевали и веселились в толпе.
Первые спасатели связались с Apple во время фестиваля, и хотя компания предложила прислать инженеров для решения проблемы, проблема была решена «на месте». Чтобы снизить нагрузку, полицейский департамент Манчестера посоветовал посетителям концерта отключить функцию, что привело к снижению количества вызовов на 40-60%.
Но зато после этого Apple заявила, что внесет коррективы в алгоритм функции, чтобы свести к минимуму количество ложных срабатываний, о которых также сообщалось в других сценариях, таких как катание на лыжах и парки развлечений.