iPhone 14 обвинили в 5-кратном увеличении числа ложных вызовов экстренных служб на фестивале

Функция, предназначенная для обнаружения несчастных случаев и автоматического вызова экстренных служб, сработала из-за того, что посетители фестиваля танцевали и веселились в толпе.

Первые спасатели связались с Apple во время фестиваля, и хотя компания предложила прислать инженеров для решения проблемы, проблема была решена «на месте». Чтобы снизить нагрузку, полицейский департамент Манчестера посоветовал посетителям концерта отключить функцию, что привело к снижению количества вызовов на 40-60%.

Но зато после этого Apple заявила, что внесет коррективы в алгоритм функции, чтобы свести к минимуму количество ложных срабатываний, о которых также сообщалось в других сценариях, таких как катание на лыжах и парки развлечений.