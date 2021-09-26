iPhone 14 получит совершенно новый дизайн

Гурмэн пояснил, что те незначительные изменения в iPhone 13 свидетельствуют, что разработчики Apple заняты более важными и крупными обновлениями, на которые требуется больше времени.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда мы слышим о полном редизайне линейки iPhone 14. Ранее надёжный аналитик Apple Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) говорил, что в 2022 году Apple избавится от надоевшей «чёлки», начав с iPhone 14 Pro. По словам Куо, компания сделает выбор в пользу круглого отверстия в экране.

Также ходили слухи, что Apple откажется от моделей iPhone mini. Линейка будет состоять из обычной модели, Max и двух Pro-версий.