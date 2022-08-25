iPhone 14 позволит заснять "идеальное" ночное небо. Осталось его найти

В приглашении есть лозунг "Far out". Возможно, Apple намекает на то, что телефоны смогут фотографировать далекие космические объекты.

Некоторые из Android-флагманов Google, Realme, Vivo и Xiaomi оснащены режимом астрофотографии, позволяющим делать качественные снимки ночного неба. Режим работает путем автоматической съемки фотографий с несколькими экспозициями и их суммирования для удаления шумов.

В прошлом году ходили слухи, что iPhone 13 будет иметь режим астрофотографии. Однако это не было реализовано, поэтому вполне возможно, что функция будет готова к выпуску в этом году.