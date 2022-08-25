iPhone 14 позволит заснять "идеальное" ночное небо. Осталось его найти

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iPhone 14 позволит заснять "идеальное" ночное небо. Осталось его найтиТакую функцию прогнозировали для iPhone 13
Apple разослала приглашения на свое следующее мероприятие, где скорее всего будет представлен iPhone 14. Изображения для мероприятия имеют космическую тематику, что наводит на мысль о том, что в новом смартфоне компании появятся возможность делать очень качественные снимки ночного неба.
В приглашении есть лозунг "Far out". Возможно, Apple намекает на то, что телефоны смогут фотографировать далекие космические объекты.
Некоторые из Android-флагманов Google, Realme, Vivo и Xiaomi оснащены режимом астрофотографии, позволяющим делать качественные снимки ночного неба. Режим работает путем автоматической съемки фотографий с несколькими экспозициями и их суммирования для удаления шумов.
В прошлом году ходили слухи, что iPhone 13 будет иметь режим астрофотографии. Однако это не было реализовано, поэтому вполне возможно, что функция будет готова к выпуску в этом году.