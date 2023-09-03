iPhone 14 Pro Max стал самым продаваемым смартфоном

Такой сдвиг в сторону моделей премиум-класса объясняется высоким потребительским спросом на флагманские устройства - эта тенденция наблюдается и среди Android-брендов.

За первые шесть месяцев этого года поставки iPhone 14 Pro Max составили 26,5 млн единиц, что делает его самой продаваемой моделью среди всех производителей. За ним следует iPhone 14 Pro с 21 млн единиц, а iPhone 14 и iPhone 13 занимают третье и четвертое места с 16,5 млн и 15,5 млн проданных устройств соответственно.

По мнению аналитика Apple Минг-Чи Куо, эта тенденция сохранится и после запуска линейки iPhone 15, причем iPhone 15 Pro Max станет самой продаваемой моделью, на которую придется от 35% до 40% поставок этой серии.