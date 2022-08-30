iPhone 14 Pro получит новую ультраширокоугольную камеру. Она сделает смартфоны дороже

По словам Куо, новый ультраширик будет установлен и в iPhone 14 Pro, и в iPhone 14 Pro Max. Наличие датчика с большими пикселями позволяет захватывать изображения с большим количеством света и меньшим количеством шума без постобработки, что отлично подходит для условий слабого освещения.

В настоящее время iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max оснащены 12-мегапиксельным сверхширокоугольным модулей с размером пикселей 1,0 мкм (микрометр). Аналитик прогнозирует, что ультраширик моделей Pro этого года будет иметь размер пикселя 1,4 мкм. И новые компоненты до 70% дороже существующих. А это не может не отразиться на цене готового устройства.