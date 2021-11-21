iPhone 14 Pro предрекли порт USB-C

Как показал пример продажи самодельного iPhone X с USB-C портом, энтузиастов очень интересует такая возможность. Этот образец продали за $86 001.

Согласно источнику, люди, знакомые с этим вопросом, предложили как минимум три причины, по которым Apple может установить USB-C на iPhone 14 Pro. Первая — это более высокая скорость передачи данных.

Также упоминаются юридические и экологические проблемы, которые могут вынудить Apple включить разъём USB-C в новый iPhone . Правительственные органы США и Европы уже пытаются заставить техническую отрасль использовать единый стандарт для зарядки в виде USB-C. Это уменьшило бы количество электронного мусора. Apple, в свою очередь, даже могла бы поставлять iPhone 14 Pro без кабеля USB-C — ведь они и без того есть у многих людей.