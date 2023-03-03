iPhone 14 Pro признали лучшим смартфоном на премии GLOMO

12:35, 03 марта 2023
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iPhone 14 Pro признали лучшим смартфоном на премии GLOMOApple взяла и другие награды
На днях вручили премию GLOMO (Global Mobile Awards). Её обладателями стали Apple, TCL и Motorola в различных категориях, включая «Мобильные технологии», «Устройства», «Tech4Good» и т.д.
Фото: Unsplash
Награда «Лучший смартфон» была вручена Apple iPhone 14 Pro. Среди других претендентов на получение были Google Pixel 7 Pro , Nothing Phone (1) , Samsung Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4. Как отмечают авторы премии, «Лучший смартфон» сочетает в себе выдающуюся производительность, инновации и лидерство по результатам различных оценок в период с января по декабрь 2022 года.
В номинации «Прорывные инновации в области устройств» Apple снова победила со своим экстренным вызовом SOS через спутник.