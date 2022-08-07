iPhone 14 Pro сравнили с iPhone 13 Pro на живых фото

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iPhone 14 Pro сравнили с iPhone 13 Pro на живых фотоИзменения в дизайне будут
В сети опубликовали фотографии, на которых сравниваются старый iPhone 13 Pro и новый iPhone 14 Pro, который представят уже в сентябре.
Скорее всего, на снимках представлен прототип ещё не выпущенного айфона. Также, впрочем, есть вероятность, что это макет или настоящий образец.
По фото видно, что у смартфонов различаются вырезы в экране под фронтальную камеру — у новинки будет не «чёлка», а отверстие в форме таблетки. Рамка в iPhone 14 Pro тоже меньше, а вот блок основной камеры больше, сильнее выступает за пределы корпуса.