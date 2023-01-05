iPhone 14 Pro сравнили с Samsung S22 Ultra по скорости работы системы

При запуске системных приложений вроде «Телефона» и «Настроек» смартфоны ведут себя примерно одинаково по скорости. В то же время приложение камеры загрузилось быстрее уже на iPhone. Превосходит он S22 Ultra и по скорости переключения между объективами.

Facebook*, Instagram*, YouTube чуть быстрее запустились на Samsung. При этом веб-страницы загружаются в обоих случаях с одинаковой скоростью. А вот страница поисковика Google открылась быстрее, как ни странно, на iPhone. И сами результаты поиска загружаются быстрее на устройстве Apple.

PUBG Mobile быстрее запустилась на iPhone 14 Pro. Впрочем, как и Call of Duty Mobile и Asphalt 9. Менее требовательная игра Sonic Dash загружается быстрее на Samsuns S22 Ultra, а Candy Crush - вновь на iPhone.

Для редактирования фотографий в Lightroom больше подходит iPhone 14 Pro. То же самое касается и видеомонтажа.

Вывод

В целом Samsuns S22 Ultra нельзя назвать медленным смартфоном. Тем не менее превзойти iPhone 14 Pro по скорости он не смог.

*принадлежит Meta - организации, которая признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.