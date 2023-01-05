iPhone 14 Pro сравнили с Samsung S22 Ultra по скорости работы системы

iPhone 14 Pro сравнили с Samsung S22 Ultra по скорости работы системыКто из этих топовых флагманов быстрее?
Ведущий канала TechwithUsama в выпуске на YouTube выяснил, какой флагманский смартфон быстрее на деле: Samsung S22 Ultra или же iPhone 14 Pro. Для этого на устройствах запускали различные игры и приложения.
Фото: TechwithUsama
В выпуске на канале TechwithUsama на YouTube специалист узнал, действительно ли iPhone 14 Pro с 6 ГБ оперативной памяти и чипом А16 превосходит по скорости работы Samsung S22 Ultra с 12 ГБ ОЗУ и Snapdragon 8 Gen 1.
Результаты тестирования смартфонов в бенчмарках вы можете увидеть ниже. Согласно им, iPhone в большинстве случаев обходит Samsung. При этом быстрее из двух устройств запустился тоже iPhone 14 Pro.
При запуске системных приложений вроде «Телефона» и «Настроек» смартфоны ведут себя примерно одинаково по скорости. В то же время приложение камеры загрузилось быстрее уже на iPhone. Превосходит он S22 Ultra и по скорости переключения между объективами.
Facebook*, Instagram*, YouTube чуть быстрее запустились на Samsung. При этом веб-страницы загружаются в обоих случаях с одинаковой скоростью. А вот страница поисковика Google открылась быстрее, как ни странно, на iPhone. И сами результаты поиска загружаются быстрее на устройстве Apple.
PUBG Mobile быстрее запустилась на iPhone 14 Pro. Впрочем, как и Call of Duty Mobile и Asphalt 9. Менее требовательная игра Sonic Dash загружается быстрее на Samsuns S22 Ultra, а Candy Crush - вновь на iPhone.
Для редактирования фотографий в Lightroom больше подходит iPhone 14 Pro. То же самое касается и видеомонтажа.
Вывод
В целом Samsuns S22 Ultra нельзя назвать медленным смартфоном. Тем не менее превзойти iPhone 14 Pro по скорости он не смог.
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