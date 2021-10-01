iPhone 14 выйдет в версии с 2 ТБ памяти

1 ТБ доступен в моделях iPhone 13 Pro и ‌iPhone 13 Pro‌ Max. Apple решила расширить хранилище из-за новых функций камеры, в том числе из-за ProRes видео.

Согласно новым слухам, Apple будет использовать технологию хранилища QLC, чтобы добавить в iPhone‌ 14 до 2 ТБ памяти. Ранее другие источники уже сообщали, что в следующем году компания будет экспериментировать с технологиями, но об объёме хранилища ничего не говорилось.

Помимо этого, о следующей линейке iPhone 14‌ сообщают, что в ней не будет mini-модели, а вместо «чёлки» будет круглый вырез под фронтальную камеру в экране.