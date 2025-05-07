iPhone 15 или iPhone 16e: какой выбрать в 2025 году, ответили Gizmochina

iPhone 16e, запущенный в феврале 2025 года, стоит $599 и позиционируется как бюджетный вариант. Он оснащён чипом A18, 8 ГБ оперативной памяти и поддерживает Apple Intelligence — набор ИИ-функций для обработки текста и фото. Батарея на 4005 мАч обеспечивает до 26 часов воспроизведения видео, а новый модем C1 повышает энергоэффективность. Однако у 16e только одна 48-МП камера и нет MagSafe — магнитной системы для зарядки и аксессуаров.

iPhone 15, доступный за $466–$699, предлагает двойную камеру (48-МП основная и 12-МП сверхширокоугольная), Dynamic Island для интерактивных уведомлений и поддержку MagSafe. Его чип A16 слабее, а батарея на 3349 мАч уступает по автономности (около 24 часов видео). Экран iPhone 15 ярче (1600 нит против 1200).

Если вы - случайный пользователь и ищете оптимальную цену, iPhone 15 - это ваше устройство, особенно при его нынешней стоимости. Он предлагает хорошую производительность, универсальные камеры и более быструю беспроводную зарядку. iPhone 16e - более новая модель с некоторыми значимыми улучшениями. У него немного лучше процессор, больше оперативной памяти и дольше держится батарея. Но эти изменения незначительны, а одинарная камера “ограничивает” его привлекательность, пишет издание.