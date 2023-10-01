iPhone 15 оказался не так популярен среди россиян: продажи заметно хуже

За первую неделю продаж в России в сетях сотовой связи было зарегистрировано всего 3,5 тыс устройств. Свою роль в низком спросе сыграли и высокая цена, и отсутствие существенных новых функций по сравнению с предыдущей моделью, и ограниченное предложение.

Цены на iPhone 15-й серии в России приближаются к 200 000 рублей, что отпугивает потенциальных покупателей. Технические проблемы, такие как снижение прочности титанового корпуса и его перегрев в некоторых случаях, также повлияли на продажи. Несмотря на эти проблемы, некоторые розничные продавцы все-таки отмечают высокий спрос на iPhone 15, превышающий по количеству предварительных заказов iPhone 14.