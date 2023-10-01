iPhone 15 оказался не так популярен среди россиян: продажи заметно хуже

iPhone 15 оказался не так популярен среди россиян: продажи заметно хужеВ чем причина
По данным источников из операторов сотовой связи, продажи iPhone 15 в России ниже, если сравнивать их с предшественником, сообщают «Известия». Этому способствуют несколько факторов, в том числе высокая цена, неопределенность с гарантийным обслуживанием, отсутствие многих приложений, а также меньшая прочность титанового корпуса по сравнению с корпусом из нержавеющей стали в iPhone 14, считают эксперты.
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За первую неделю продаж в России в сетях сотовой связи было зарегистрировано всего 3,5 тыс устройств. Свою роль в низком спросе сыграли и высокая цена, и отсутствие существенных новых функций по сравнению с предыдущей моделью, и ограниченное предложение.
Цены на iPhone 15-й серии в России приближаются к 200 000 рублей, что отпугивает потенциальных покупателей. Технические проблемы, такие как снижение прочности титанового корпуса и его перегрев в некоторых случаях, также повлияли на продажи. Несмотря на эти проблемы, некоторые розничные продавцы все-таки отмечают высокий спрос на iPhone 15, превышающий по количеству предварительных заказов iPhone 14.