iPhone 15 — первый смартфон с поддержкой нового стандарта беспроводной зарядки. Но есть нюанс

Qi2 способен решить проблему разной скорости зарядки различных устройств. В настоящее время Apple ограничивает мощность большинства беспроводных зарядных устройств до 7,5 Вт для iPhone, в то время как сертифицированные MagSafe зарядные устройства могут обеспечивать более высокую скорость зарядки - 15 Вт. Потенциально Qi2-совместимые зарядные устройства могут обеспечить 15 Вт зарядки для iPhone без необходимости сертификации MagSafe.

Несколько компаний, включая Anker, Belkin и Mophie, уже анонсировали зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2. Компания Belkin отметила, что ее зарядные устройства Qi2 должны обеспечивать зарядку iPhone со степенью защиты MagSafe на уровне 15 Вт, однако Apple официально не указывала скорость зарядки для Qi2.

Официальный запуск Qi2 ожидается в ноябре.