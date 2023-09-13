iPhone 15 — первый смартфон с поддержкой нового стандарта беспроводной зарядки. Но есть нюанс

iPhone 15 — первый смартфон с поддержкой нового стандарта беспроводной зарядки. Но есть нюансТак называемый Qi2
iPhone 15 — первый смартфон с поддержкой нового стандарта беспроводной зарядки. В iPhone 15 и 15 Pro появился новый стандарт беспроводной зарядки, известный как Qi2. Хотя они еще не сертифицированы. Qi2 призван обеспечить улучшенные возможности беспроводной зарядки за счет добавления кольца магнитов для обеспечения точного выравнивания зарядных катушек. В отличие от MagSafe, Qi2 - это открытый стандарт, в разработке которого участвует Apple, что делает его совместимым и с устройствами на базе Android.
Qi2 способен решить проблему разной скорости зарядки различных устройств. В настоящее время Apple ограничивает мощность большинства беспроводных зарядных устройств до 7,5 Вт для iPhone, в то время как сертифицированные MagSafe зарядные устройства могут обеспечивать более высокую скорость зарядки - 15 Вт. Потенциально Qi2-совместимые зарядные устройства могут обеспечить 15 Вт зарядки для iPhone без необходимости сертификации MagSafe.
Несколько компаний, включая Anker, Belkin и Mophie, уже анонсировали зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2. Компания Belkin отметила, что ее зарядные устройства Qi2 должны обеспечивать зарядку iPhone со степенью защиты MagSafe на уровне 15 Вт, однако Apple официально не указывала скорость зарядки для Qi2.
Официальный запуск Qi2 ожидается в ноябре.