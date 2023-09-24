iPhone 15 подключили к интернету напрямую через провод

Стоит отметить, что все модели iPhone 15, включая варианты Pro, обеспечивают аналогичную скорость проводного соединения при подключении к порту Ethernet с помощью адаптера. Один из читателей MacRumors сообщил, что скорость загрузки и выгрузки данных на iPhone 15 Pro достигает почти 1 Гбит/с, что свидетельствует об эффективности этой функции.

Однако преимущества более высоких скоростей проводного соединения зависят от таких факторов, как поставщик услуг и тариф. Если вы проживаете в регионе с низкими скоростями Интернета, переход на iPhone 15 может не дать существенного преимущества.