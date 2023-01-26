iPhone 15 получит улучшенный Wi-Fi

На данный момент Apple добавила поддержку Wi-Fi 6E в несколько устройств, включая новейшие 11-дюймовые и 12,9-дюймовые iPad Pro, 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro и Mac mini. Все модели iPhone 14 ограничиваются поддержкой стандартного Wi-Fi 6.

Wi-Fi 6 работает в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, а Wi-Fi 6E также в диапазоне 6 ГГц, что обеспечивает более высокую скорость беспроводной связи, меньшую задержку и меньшее количество помех.