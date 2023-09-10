iPhone 15 Pro будет толще предшественника

iPhone 15 Pro будет толще предшественникаНо легче
Грядущие модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max претерпят значительные изменения: корпус будет выполнен из нержавеющей стали и станет титановым. Ожидается, что это изменение приведет к появлению заметно более легких устройств по сравнению с предшественниками, однако они станут толще.
По прогнозам, iPhone 15 Pro будет на 18 г. легче iPhone 14 Pro, хотя и немного толще. Ожидаемые размеры следующие:
Масса: 188 г (уменьшена с 206 г)
Аналогично, iPhone 15 Pro Max, скорее всего, получит уменьшение массы и незначительные изменения габаритов:
Масса: 221 г (уменьшилась с 240 г)
Хотя эти данные основаны на предварительной информации и могут быть изменены, переход к более легкому дизайну, по мнению Марка Гурмана из Bloomberg, не повлияет на время автономной работы.
Официальная презентация iPhone 15-й серии запланирована на 12 сентября.