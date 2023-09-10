Телефоны
12:00, 10 сентября 2023
1 мин.

iPhone 15 Pro будет толще предшественника

Но легче

Грядущие модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max претерпят значительные изменения: корпус будет выполнен из нержавеющей стали и станет титановым. Ожидается, что это изменение приведет к появлению заметно более легких устройств по сравнению с предшественниками, однако они станут толще.

По прогнозам, iPhone 15 Pro будет на 18 г. легче iPhone 14 Pro, хотя и немного толще. Ожидаемые размеры следующие:

  • Толщина: 8,25 мм (увеличена с 7,85 мм)

  • Масса: 188 г (уменьшена с 206 г)

  • Ширина: 70,6 мм (уменьшена с 71,5 мм)

  • Длина: 146,6 мм (уменьшена с 147,5 мм)

Аналогично, iPhone 15 Pro Max, скорее всего, получит уменьшение массы и незначительные изменения габаритов:

  • Толщина: 8,25 мм (увеличена с 7,85 мм)

  • Масса: 221 г (уменьшилась с 240 г)

  • Ширина: 76,7 мм (уменьшена с 77,6 мм)

  • Длина: 159,9 мм (уменьшена с 160,7 мм)

Хотя эти данные основаны на предварительной информации и могут быть изменены, переход к более легкому дизайну, по мнению Марка Гурмана из Bloomberg, не повлияет на время автономной работы.

Официальная презентация iPhone 15-й серии запланирована на 12 сентября.

Новости партнеров
Новости партнеров