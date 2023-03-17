iPhone 15 Pro Max побьёт рекорд: получит самые тонкие рамки вокруг экрана среди смартфонов

14:47, 17 марта 2023
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iPhone 15 Pro Max побьёт рекорд: получит самые тонкие рамки вокруг экрана среди смартфоновТоньше, чем у Xiaomi 13
Инсайдер Ice Universe сообщил, что iPhone 15 Pro Max будет иметь самые тонкие рамки среди всех смартфонов, побив рекорд, который в настоящее время принадлежит Xiaomi 13.
Фото: Ice Universe
Так, у смартфона Xiaomi толщина рамок составляет 1,81 мм. Будущая модель Apple же получит чёрную рамку шириной всего 1,55 мм. У iPhone 14 Pro, например, толщина составляет 2,17 мм, а у Samsung Galaxy Ultra S23 — 1,95 мм.
Ожидается, что Apple, как обычно, представит свою следующую линейку iPhone в сентябре.