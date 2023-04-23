iPhone 15 Pro Max получит улучшенную камеру Sony

Ожидается, что новый сенсор будет Sony IMX903, который является более совершенным, чем текущий сенсор, используемый Apple. По данным Ice Universe, новый сенсор будет немного больше, чем 1/1,28-дюймовая камера iPhone 14 Pro Max, его размер составит 1/1,14 дюйма.

Такое изменение размера потребует большего бампа камеры, что и видно на ранних рендерах iPhone 15 Pro. Кроме того, iPhone 15 Pro Max будет оснащен перископическим объективом, который, как сообщается, сможет поддерживать 6-кратный зум.