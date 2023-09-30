iPhone 15 Pro Max проиграл Samsung Galaxy S23 Ultra в краш-тесте

Результаты оказались близкими, однако Samsung Galaxy S23 Ultra получил меньше повреждений в трех из четырех раундов. S23 Ultra получил 39 баллов «крепкости» из 40, а iPhone 15 Pro Max - 37 баллов.

В ходе испытаний iPhone 15 Pro Max при первых падениях получил трещины на заднем и переднем стекле. Однако его титановая рамка оказалась более устойчивой при падении на угол по сравнению с алюминиевой рамкой S23 Ultra.

К счастью, несмотря на повреждения, оба телефона остались полностью работоспособными, включая камеры.

Тем не менее, iPhone 15 Pro Max, как оказалось, получил больше повреждений, чем некоторые его предшественники со стальными каркасами.