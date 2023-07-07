iPhone 15 Pro Max станет дороже своего предшественника

iPhone 15 Pro Max станет дороже своего предшественникаИ когда начнется сборка
По мнению технического аналитика Джеффа Пу, цена на предстоящий iPhone 15 Pro Max будет выше, чем на его предшественника. В своей аналитической записке Пу предсказал, что цена на более премиальную модель будет выше, чем стартовая цена нынешнего iPhone 14 Pro Max, которая составляет 1099 долларов.
Хотя конкретные причины повышения цены не называются, предполагается, что iPhone 15 Pro Max будет оснащен перископическим объективом, позволяющим улучшить оптический зум по сравнению с предыдущими моделями. Система перископических объективов использует зеркало или призму для отражения света на вторичную линзу, в результате чего увеличивается фокусное расстояние.
Пу также упомянул, что серийное производство iPhone 15, скорее всего, начнется в августе, что соответствует обычному графику анонсов Apple на сентябрь. Ожидается, что во второй половине 2023 года будет произведено около 84 миллионов устройств, и модели Pro станут самыми популярными после запуска.