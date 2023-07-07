iPhone 15 Pro Max станет дороже своего предшественника

Хотя конкретные причины повышения цены не называются, предполагается, что iPhone 15 Pro Max будет оснащен перископическим объективом, позволяющим улучшить оптический зум по сравнению с предыдущими моделями. Система перископических объективов использует зеркало или призму для отражения света на вторичную линзу, в результате чего увеличивается фокусное расстояние.

Пу также упомянул, что серийное производство iPhone 15, скорее всего, начнется в августе, что соответствует обычному графику анонсов Apple на сентябрь. Ожидается, что во второй половине 2023 года будет произведено около 84 миллионов устройств, и модели Pro станут самыми популярными после запуска.