iPhone 15 Pro получит определяющий объекты в кадре ИИ

Неизвестна точная версия iOS для этого обновления, но сообщается, что оно может появиться в iOS 18.4, ожидаемой в ближайшее время для бета-тестеров.

Функция интегрируется с ChatGPT и Google Search, позволяя пользователям находить похожие товары, получать ссылки на покупки или запрашивать у ИИ более подробную информацию. Без посторонней помощи он по-прежнему может переводить, читать текст вслух или предоставлять другую информацию.