iPhone 15 Pro получит особенности внешности Apple Watch

Инсайдер ShrimpApplePro пояснил, что модели iPhone Pro следующего поколения по- прежнему будут иметь плоские дисплеи, поскольку изогнутыми будут только края. По словам источника, эта комбинация более тонких рамок и изогнутых краёв может привести к сходству с Apple Watch Series 7 и Series 8.

ShrimpApplePro добавил, что все смартфоны линейки ‌iPhone 15‌ будет иметь те же размеры дисплея, что и прошлогодние ‌iPhone 14‌.