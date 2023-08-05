iPhone 15 Pro получит рекордно тонкие рамки — 1,5 мм

По сравнению с и без того «изящным» iPhone 14 Pro, у 15 Pro ободок стал еще тоньше. Однако Dynamic Island остался прежнего размера, так что он будет сильнее выделяться на фоне экрана.

По слухам, iPhone 15 Pro будет также оснащен титановой рамкой, USB-C и перископическим зум-объективом для версии Pro Max. Единственный минус? Потенциальное повышение цены.