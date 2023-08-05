iPhone 15 Pro получит рекордно тонкие рамки — 1,5 мм

iPhone 15 Pro получит рекордно тонкие рамки — 1,5 ммКак он будет выглядеть
На протяжении многих лет компания совершенствовала дисплей iPhone, но в поколении 2023 года его размер уменьшится на беспрецедентные 30%, по крайней мере такой информацией делится ресурс 9to5Mac, а также прикладывает концепт таких изменений.
Благодаря технологии LIPO ширина рамки iPhone 15 Pro и Pro Max составит рекордные 1,5 мм. Эта передовая технология впервые была применена в часах Apple Watch Series 7, которые также отличаются достаточно тонким безелем.
По сравнению с и без того «изящным» iPhone 14 Pro, у 15 Pro ободок стал еще тоньше. Однако Dynamic Island остался прежнего размера, так что он будет сильнее выделяться на фоне экрана.
По слухам, iPhone 15 Pro будет также оснащен титановой рамкой, USB-C и перископическим зум-объективом для версии Pro Max. Единственный минус? Потенциальное повышение цены.