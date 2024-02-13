iPhone 15 Pro сравнили с одним из быстрейших Android-смартфонов по скорости работы

iPhone 15 Pro сравнили с одним из быстрейших Android-смартфонов по скорости работыКто из них будет лучше?
OnePlus 12 вышел совсем недавно и работает на базе Snapdragon 8 Gen 3. iPhone 15 Pro был выпущен в 2023 году и оснащён процессором Bionic A17 Pro. Оба этих смартфона — флагманы. Но какой работает быстрее?
Игра Asphalt 9 запустилась быстрее на iPhone. То же самое было при запуске Battlegrounds. Однако при запуске браузера Chrome, Spotify, YouTube лидировал уже OnePlus. Также iPhone 15 Pro быстрее открывал X (Twitter), Instagram*, Amazon.
Напомним, что согласно январскому рейтингу производительности бенчмарка Antutu смартфон OnePlus 12 входит в шесть самых мощных Android-смартфонов мира.
Вывод
Оба смартфона действительно очень мощные. Однако преимущество OnePlus 12 заключается в том, что вы получаете примерно такую же производительность, как у iPhone 15 Pro, но по гораздо более низкой цене.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.