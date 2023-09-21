iPhone 15 разрешит пользователям ограничивать заряд до 80%И не только
Новые модели iPhone 15 оснащены улучшенными функциями аккумулятора. Так, теперь пользователи могут получить доступ к подробной информации о батарее, включая дату изготовления и количество циклов зарядки. При этом есть возможность ограничить зарядку 80 процентами.
Особо следует отметить именно эту возможность. Эта опция не позволяет аккумулятору достигать полной емкости (что может ускорить его старение). Несмотря на то, что при этом сокращается время автономной работы, эта опция позволяет продлить общий срок службы батареи.
Однако стоит отметить, что в настоящее время эти усовершенствования аккумулятора применяются только в моделях iPhone 15. Пока неясно, планирует ли компания внедрять эти функции в более старые модели iPhone через будущие обновления ПО.