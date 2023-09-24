iPhone 15 всех версий сравнили с iPhone 13 Pro Max и iPhone 14 и Pro Max по автономности

Вывод

Последнее седьмое место досталось iPhone 14, который продержался 9 часов и 2 минуты. За ним, как ни странно, идёт iPhone 15 Pro с 9 часами и 20 минутами. На пятом месте расположился iPhone 15, который работал 9 часов 57 минут, на четвёртом - iPhone 14 Pro Max с 10 часами 54 минутами.

Третье место было у iPhone 13 Pro Max: он «прожил» 11 часов 19 минут. iPhone 15 Pro Max смог проработать 11 часов 41 минуту, а лидером стал iPhone 15 Plus, который работал 13 часов 19 минут.