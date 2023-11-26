iPhone 15 захватывает территорию Samsung: всплеск продаж потряс Южную Корею

Лояльность местных жителей к Samsung ослабевает, поскольку Apple Pay и льготы операторов делают iPhone более доступными и приятными вариантами. Даже iPhone 15 Pro Max демонстрирует впечатляющий рост в 42,3%. Повысит ли Apple приоритет запуска в Южной Корее? Рост спроса ставит вопрос среди СМИ о переводе Южной Кореи с третьего на второй уровень по приоритету запуска.

Тем временем в Японии iPhone 15 не производит впечатления, поскольку покупатели предпочитают более старые модели iPhone 12 и 13 Mini. Японские потребители, предпочитающие смартфоны меньшего размера, даже обращаются в интернет-магазины подержанных товаров.