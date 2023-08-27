iPhone 15 заменит кнопку «беззвучки» на настраиваемую: новые доказательства

iPhone 15 заменит кнопку «беззвучки» на настраиваемую: новые доказательстваНайденные в обновлении iOS
Ходят слухи, что компания Apple планирует заменить привычный переключатель беззвучного режима на новую «кнопку действия». Так, в последней бета-версии iOS 17 появились новые намеки на этот переход: при включении и выключении беззвучного режима появляются новые тактильные эффекты. Вероятно, этот шаг является подготовкой к дебюту предполагаемой «кнопки действия».
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Раньше при переходе в беззвучный режим iPhone издавал лишь легкое жужжание, а при возврате обратно и «виду не подавал». Теперь же бета-версия демонстрирует солидную вибрацию (в чем не было бы смысла, если бы у будущей кнопки было лишь два состояния).
Новая кнопка, по слухам, может выполнять различные функции, от быстрого вызова Siri до активации камеры, фонарика или записи голосовых заметок.
По слухам, наряду с этими изменениями iPhone 15 Pro также получит титановую рамку, более тонкие края дисплея и мощный чип A17. Кроме того, USB-C, вероятно, впервые заменит разъем Lightning.