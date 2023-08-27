iPhone 15 заменит кнопку «беззвучки» на настраиваемую: новые доказательства

Раньше при переходе в беззвучный режим iPhone издавал лишь легкое жужжание, а при возврате обратно и «виду не подавал». Теперь же бета-версия демонстрирует солидную вибрацию (в чем не было бы смысла, если бы у будущей кнопки было лишь два состояния).

Новая кнопка, по слухам, может выполнять различные функции, от быстрого вызова Siri до активации камеры, фонарика или записи голосовых заметок.

По слухам, наряду с этими изменениями iPhone 15 Pro также получит титановую рамку, более тонкие края дисплея и мощный чип A17. Кроме того, USB-C, вероятно, впервые заменит разъем Lightning.