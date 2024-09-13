iPhone 16 получил функцию конфиденциальности, идентичную iPad Pro на M4

Secure Exclave — это специальный компонент безопасности, встроенный в чип M4, а теперь и в A18, предназначенный для предотвращения несанкционированного доступа к датчикам iPhone. Эта функция работает в сочетании с новым механизмом Apple SIL, который включает индикаторы камеры и микрофона аппаратно, а не полагается только на программные триггеры. Благодаря этой системе вредоносным приложениям значительно сложнее обойти эти индикаторы, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности для пользователей.

Прием предзаказов на iPhone 16 начнется 13 сентября, а официальный релиз запланирован на 20 сентября.