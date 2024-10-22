iPhone 16 получит долгожданные ИИ-функции на следующей неделе, вместе с iOS 18.1

Да, именно возможность использования AirPods в качестве слуховых аппаратов станет одной из ключевых возможностей новой iOS. Она позволит пользователям настраивать звуки в режиме реального времени, помогая людям с проблемами слуха.

Хотя AirPods, возможно, не выглядят как традиционные слуховые аппараты, это доступная альтернатива, учитывая их стоимость в $249, в то время как слуховые аппараты могут стоить тысячи долларов.

Вторая значимая функция — это Apple Intelligence. Apple впервые представила свои ИИ-инструменты на WWDC в июне, включающие функции для умной записи и транскрипции аудио, проверки орфографии и грамматики в приложениях, таких как Mail, Notes и Pages.

Эти возможности искусственного интеллекта будут расширяться в будущих обновлениях, предлагая пользователям новые возможности для повышения производительности и удобства.