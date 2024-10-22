Телефоны
Опубликовано 22 октября 2024, 07:22
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iPhone 16 получит долгожданные ИИ-функции на следующей неделе, вместе с iOS 18.1

Ждем
Apple готовится к выпуску iOS 18.1 на следующей неделе, который принесет долгожданные ИИ-функции в iPhone и функцию слухового аппарата в AirPods Pro 2.
iPhone 16 получит долгожданные ИИ-функции на следующей неделе, вместе с iOS 18.1
© Engadget

Да, именно возможность использования AirPods в качестве слуховых аппаратов станет одной из ключевых возможностей новой iOS. Она позволит пользователям настраивать звуки в режиме реального времени, помогая людям с проблемами слуха.

Хотя AirPods, возможно, не выглядят как традиционные слуховые аппараты, это доступная альтернатива, учитывая их стоимость в $249, в то время как слуховые аппараты могут стоить тысячи долларов.

Вторая значимая функция — это Apple Intelligence. Apple впервые представила свои ИИ-инструменты на WWDC в июне, включающие функции для умной записи и транскрипции аудио, проверки орфографии и грамматики в приложениях, таких как Mail, Notes и Pages.

Эти возможности искусственного интеллекта будут расширяться в будущих обновлениях, предлагая пользователям новые возможности для повышения производительности и удобства.