iPhone 16 получит улучшенную проводную и MagSafe зарядку

Согласно данным ITHome, проводная зарядка возрастет с 27 до 40 Вт, а MagSafe зарядка — с 15 до 20 Вт.

Емкости батарей в iPhone 16 также будут изменены:

iPhone 16: 3561 мАч (+6% от iPhone 15)

iPhone 16 Plus: 4006 мАч (-8,6% от iPhone 15 Plus)

iPhone 16 Pro: 3355 мАч (+2,47%)

iPhone 16 Pro Max: 4676 мАч (+5,58%)

Сравнение с конкурентами показывает, что батарея Samsung Galaxy S24 Ultra составляет 5000 мАч и поддерживает зарядку до 45 Вт. Pixel 8 Pro имеет батарею 5050 мАч и заряжается до 30 Вт.