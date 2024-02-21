iPhone 16 получит улучшенный микрофон для адекватной работы обновленной Siri

Опубликовано 21 февраля 2024, 07:36
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iPhone 16 получит улучшенный микрофон для адекватной работы обновленной SiriО чем говорят сразу несколько источников
Следующее поколение iPhone будет оснащено улучшенными микрофонами с более высоким отношением сигнал/шум по сравнению с предыдущими моделями.
Это позволит iPhone 16 лучше слышать ваш голос, заявил аналитик Хайтонг Джефф Пу. Подобное обновление должно повысить точность работы Siri, которая, как ожидается, будет переработана, получив функции генеративного ИИ, в iOS 18 позднее в этом году.
В своей исследовательской заметке, в начале февраля, Пу отметил, что некоторые из функций генеративного ИИ в iOS 18, вероятно, будут доступны лишь для моделей iPhone 16 из-за улучшенных микрофонов и более крупного нейронного движка в чипах A18 и A18 Pro для этих устройств.
Отметим, что аналитик Apple Минг-Чи Куо также ранее заявил, что улучшенные микрофоны на моделях iPhone 16 могут «значительно улучшить опыт работы с Siri».