iPhone 16 Pro Max будет самым большим iPhone в истории

Согласно последним слухам, грядущие iPhone 16 Pro и 16 Pro Max обещают стать настоящим прорывом в линейке. Особенно примечательным является iPhone 16 Pro Max, который, как ожидается, будет самым большим iPhone за всю историю компании.

По данным аналитиков, в том числе и Росса Янга, новые модели будут оснащены увеличенными экранами. iPhone 16 Pro получит 6.3-дюймовый дисплей, что на 0.2 дюйма больше, чем у iPhone 15 Pro.

Но настоящим гигантом станет iPhone 16 Pro Max с его 6.9-дюймовым экраном, опережая 6.7-дюймовый экран iPhone 15 Pro Max.

Эти изменения в размерах экрана будут первыми с момента выпуска iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max в 2020 году. Новые модели будут немного выше своих предшественников, но при этом сохранят прежнюю ширину, что обеспечит более узкий и элегантный форм-фактор.

Также ожидается небольшое увеличение веса, при сохранении прежней толщины устройств.