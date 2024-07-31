iPhone 16 Pro получит долгожданную поддержку Wi-Fi 7

Это приведет к значительному увеличению скорости передачи данных, снижению задержки и улучшению стабильности соединения. Теоретически, Wi-Fi 7 может обеспечить скорость передачи данных до 40 Гбит/с, что в четыре раза выше, чем у Wi-Fi 6E​.

Новые модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max также получат другие значительные обновления, включая увеличение размера дисплеев до 6.3 и 6.9 дюймов соответственно.

Устройства будут оснащены новым чипом A18 Pro, который улучшит производительность искусственного интеллекта, и камерой на 48 Мп, что существенно улучшит качество фотографий при слабом освещении​.

Эти изменения делают iPhone 16 Pro еще более привлекательным для пользователей, желающих получить максимальную производительность и новейшие технологии. Ожидается, что новые модели будут представлены в сентябре 2024 года​.