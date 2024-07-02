iPhone 16 Pro получит новейший OLED-дисплей Samsung M14

Ранее ходили слухи о том, что экраны iPhone 16 Pro будут обладать улучшенной яркостью. По данным южнокорейского издания ETNews, обе Pro-версии нового iPhone получат новейшие дисплеи от Samsung.

В свежем отчете нет точных данных о том, насколько ярче будут новые экраны. Однако отдельная утечка в мае 2024 года утверждала, что яркость iPhone 16 Pro увеличится до 1200 нит, по сравнению с 1000 нит у iPhone 15 Pro.

Сообщается, что Samsung также поставляет такие дисплеи для серии Google Pixel 9.

Кроме того, предыдущие слухи утверждали, что дисплеи iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут больше, чем у их предшественников. Речь идет об увеличении с 6.1 до 6.3 дюймов и с 6.69 до 6.9 дюймов соответственно.

Ожидается, что iPhone 16 Pro будет представлен в сентябре.