iPhone 16 Pro получит новую расцветку. Но все еще из титана

iPhone 16 Pro получит новую расцветку. Но все еще из титанаНо придется попрощаться с Blue Titanium
В этом году Apple представит модель в новой расцветке под названием Desert Titanium, которая заменит прошлогодний Blue Titanium.
По слухам, Desert Titanium будет похож на глубокий бронзовый оттенок с элементами золотого, который напомнит более тёмную версию золотого цвета, доступного на iPhone 14 Pro.
Эта новая расцветка подчеркнет премиальность модели, сохраняя титан в качестве основного материала корпуса. Также в линейке останутся классические черный и белый цвета.
Ещё одно обновление коснется цвета Natural Titanium, который заменят на новый серый вариант.
Такие изменения в палитре часто сопровождаются маркетинговыми кампаниями Apple, что подогревает интерес к новинке. Подробности о финальных цветах станут известны ближе к анонсу, который может состояться уже 10 сентября.