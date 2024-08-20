iPhone 16 Pro получит новую расцветку. Но все еще из титана

В этом году Apple представит модель в новой расцветке под названием Desert Titanium, которая заменит прошлогодний Blue Titanium.

По слухам, Desert Titanium будет похож на глубокий бронзовый оттенок с элементами золотого, который напомнит более тёмную версию золотого цвета, доступного на iPhone 14 Pro.

Эта новая расцветка подчеркнет премиальность модели, сохраняя титан в качестве основного материала корпуса. Также в линейке останутся классические черный и белый цвета.

Ещё одно обновление коснется цвета Natural Titanium, который заменят на новый серый вариант.

Такие изменения в палитре часто сопровождаются маркетинговыми кампаниями Apple, что подогревает интерес к новинке. Подробности о финальных цветах станут известны ближе к анонсу, который может состояться уже 10 сентября.