iPhone 16 Pro получит совершенно новый для линейки дизайн основной камеры

Компания Apple планирует представить обновленную линейку смартфонов уже в этом году, и на этот раз дизайн основной камеры будет совершенно новым.

По последним слухам, iPhone 16 Pro получит несколько изменений в оформлении модуля камеры. Вместо отдельных круглых корпусов для каждого сенсора, как раньше, новый дизайн объединит все камеры в один блок.

Такая конструкция, судя по изображениям, опубликованным источником Majin Bu на X, придаст смартфону более симметричный и современный вид.