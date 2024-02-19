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Опубликовано 19 февраля 2024, 15:20
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iPhone 16 Pro получит совершенно новый для линейки дизайн основной камеры

Будем честны — выглядит интересно
С новым iPhone 16 Pro грядут изменения не только внутри, но и снаружи!

Компания Apple планирует представить обновленную линейку смартфонов уже в этом году, и на этот раз дизайн основной камеры будет совершенно новым.

По последним слухам, iPhone 16 Pro получит несколько изменений в оформлении модуля камеры. Вместо отдельных круглых корпусов для каждого сенсора, как раньше, новый дизайн объединит все камеры в один блок.

Такая конструкция, судя по изображениям, опубликованным источником Majin Bu на X, придаст смартфону более симметричный и современный вид.

iPhone 16 Pro получит совершенно новый для линейки дизайн основной камеры
© Ferra.ru

Хотя это только слухи, и окончательное слово останется за Apple, новый дизайн камеры может быть интересным обновлением для фанатов марки.

Компания ведет широкие тестирования различных прототипов для Pro-моделей iPhone 16, поэтому изменения в дизайне лишь часть этого процесса.

Кроме того, ожидается, что новый iPhone 16 получит множество инновационных функций и искусственного интеллекта, включая улучшенный нейронный движок и процессор A18. Эти изменения, по словам экспертов, позволят расширить возможности смартфона в области фото- и видеосъемки.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#iPhone 16
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#Apple