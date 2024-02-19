iPhone 16 Pro получит совершенно новый для линейки дизайн основной камеры

iPhone 16 Pro получит совершенно новый для линейки дизайн основной камерыБудем честны — выглядит интересно
Компания Apple планирует представить обновленную линейку смартфонов уже в этом году, и на этот раз дизайн основной камеры будет совершенно новым.
По последним слухам, iPhone 16 Pro получит несколько изменений в оформлении модуля камеры. Вместо отдельных круглых корпусов для каждого сенсора, как раньше, новый дизайн объединит все камеры в один блок.
Такая конструкция, судя по изображениям, опубликованным источником Majin Bu на X, придаст смартфону более симметричный и современный вид.
Хотя это только слухи, и окончательное слово останется за Apple, новый дизайн камеры может быть интересным обновлением для фанатов марки.
Компания ведет широкие тестирования различных прототипов для Pro-моделей iPhone 16, поэтому изменения в дизайне лишь часть этого процесса.
Кроме того, ожидается, что новый iPhone 16 получит множество инновационных функций и искусственного интеллекта, включая улучшенный нейронный движок и процессор A18. Эти изменения, по словам экспертов, позволят расширить возможности смартфона в области фото- и видеосъемки.