iPhone 16 Pro поставили против неанонсированного OnePlus 13R в игровых тестах

Опубликовано 22 сентября 2024, 18:351 мин.
iPhone 16 Pro поставили против неанонсированного OnePlus 13R в игровых тестахРанние данные о производительности в играх
В своем недавнем сообщении на Weibo известный инсайдер Digital Chat Station поделился сведениями об игровых возможностях iPhone 16 Pro в сравнении с неанонсированными устройствами на базе Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300+.
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Предварительные тесты в Genshin Impact показали, что чипсет A18 Pro в iPhone не только поддерживает стабильную частоту кадров 60 кадров в секунду, но и обладает неплохой энергоэффективностью, потребляя всего 4,05 Вт по сравнению с 5,81 Вт у Snapdragon 8 Gen 3 и 5,61 Вт у Dimensity 9300+.
В посте также были представлены снимки прототипов устройств, сделанные с помощью тепловидения (термографии). Один прототип похож на iQOO Z9 Turbo, что, возможно, указывает на новую модель Turbo+ на базе Dimensity 9300+. Другой прототип, похожий на OnePlus 12, но без характерных акцентов на рамке, может быть ожидаемым Ace 5, который, по слухам, будет представлен в мире как OnePlus 13R, пишут СМИ.