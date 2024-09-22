iPhone 16 Pro поставили против неанонсированного OnePlus 13R в игровых тестах

В посте также были представлены снимки прототипов устройств, сделанные с помощью тепловидения (термографии). Один прототип похож на iQOO Z9 Turbo, что, возможно, указывает на новую модель Turbo+ на базе Dimensity 9300+. Другой прототип, похожий на OnePlus 12, но без характерных акцентов на рамке, может быть ожидаемым Ace 5, который, по слухам, будет представлен в мире как OnePlus 13R, пишут СМИ.