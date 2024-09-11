iPhone 16 стал обсуждаемой темой в Китае... но не так, как хотела бы Apple

После того, как компания представила новое поколение смартфонов с минимальными изменениями и пока еще не полностью доступными ИИ-функциями, реакция пользователей была смешанной.

На китайской платформе Weibo популярными стали хештеги вроде «iPhone 16 не поддерживает ИИ на китайском», что вызвало у пользователей негодование.

Всего за несколько часов обсуждение собрало миллионы просмотров и тысячи комментариев.

Критика была сосредоточена на том, что китайские пользователи не смогут использовать новые функции Apple Intelligence до следующего года, а, значит, iPhone 16 лишен ключевых обновлений.

Это особенно заметно на фоне усиливающейся конкуренции со стороны Huawei, которая разработала революционный тройной складной смартфон. Многие китайские пользователи считают, что без поддержки ИИ цена на iPhone 16 должна быть ниже.