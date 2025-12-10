iPhone 16 стал самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале

iPhone 16 особенно хорошо продавался в Индии во время праздничных акций и показал восстановление продаж в Японии. При этом в топ-листе оказались не только базовая модель: iPhone 16 Pro, 16 Pro Max и 16e заняли второе, третье и четвёртое места соответственно.

Единственным конкурентом Apple в топ-10 стал Samsung. В пятой и шестой строчках разместились бюджетные Galaxy A16 5G и Galaxy A06, а Galaxy A36 и A56 заняли седьмое и восьмое места. Еще один Galaxy A16 оказался на девятой позиции.

Замыкает топ-10 iPhone 17 Pro Max.