iPhone 16 стал самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале

Опубликовано 10 декабря 2025, 17:521 мин.
iPhone 16 стал самым продаваемым смартфоном в мире в третьем кварталеПоздравим
Согласно данным Counterpoint Research, самым популярным смартфоном в мире в третьем квартале 2025 года стал iPhone 16. На него пришлось около 4% всех поставок в период с июля по сентябрь.
© Apple
iPhone 16 особенно хорошо продавался в Индии во время праздничных акций и показал восстановление продаж в Японии. При этом в топ-листе оказались не только базовая модель: iPhone 16 Pro, 16 Pro Max и 16e заняли второе, третье и четвёртое места соответственно.
Единственным конкурентом Apple в топ-10 стал Samsung. В пятой и шестой строчках разместились бюджетные Galaxy A16 5G и Galaxy A06, а Galaxy A36 и A56 заняли седьмое и восьмое места. Еще один Galaxy A16 оказался на девятой позиции.
Замыкает топ-10 iPhone 17 Pro Max.