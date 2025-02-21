iPhone 16e не хватило новых цветов

Предыдущие модели iPhone SE хотя бы предлагали красную версию, но в этот раз Apple обошлась без нее. Хотя чехлы могут добавить цвета, это не оправдывает ограниченный выбор. iPhone 16 и 16 Plus представлены в таких оттенках, как розовый, голубой и зеленый, и даже модели iPhone 16 Pro имеют титановую отделку с уникальными оттенками.

Отсутствие цвета разочаровывает автора статьи, особенно если учесть, что Apple когда-то использовала «смелые дизайнерские решения», как в случае с iPhone 5C, который выпускался в ярких оттенках. Даже добавив всего один веселый цвет в линейку iPhone 16e, можно было бы сделать ее более «интересной».